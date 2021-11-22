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Женщина с тремя детьми выбросилась из окна в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Женщина с тремя детьми выбросилась из окна девятого этажа в Алматы, в результате происшествия все четверо погибли, сообщила пресс-служба департамента полиции города.

«Данный факт имел место в одном из многоквартирных домов микрорайона “Жетысу”. Из окна девятого этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи», – говорится в заявлении пресс-службы департамента полиции.

Полиция сообщила о начале расследования по статье «Доведение до самоубийства». Также полиция сообщила, что для расследования причин и обстоятельств трагедии создана следственно-оперативная группа.

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