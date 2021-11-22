BTS стала «Артистом года» на премии American Music Awards

CentralAsia (CA) - Известная K-pop-группа BTS стала первой азиатской группой, победившей в номинации «Артист года», которая считается высшей наградой на премии American Music Awards (AMA), передает The Korea Times.

Согласно данным издания, группа получила награду во время прямой трансляции AMA из Microsoft Theater в Лос-Анджелесе в 20:00 по времени США, обойдя пять громких артистов - Ариану Гранде, Дрейка, Оливию Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd.

Южнокорейская группа также победила в категориях «Любимый поп-дуэт или группа» и «Любимая поп-песня» со своим хитом Butter.

BTS номинируется на AMA уже пятый год подряд начиная с 2018 года и побеждает четыре года. Однако группа ранее не была номинирована в категории «Артист года». Поклонники решали, кто победит на AMA в 2021 году среди номинантов, выбранных на основе потокового вещания, продаж альбомов и цифровых продаж, радио и активности в социальных сетях.

BTS - корейская группа, которая была основана в 2013 году. На данный момент это лидирующий по популярности корейский бой-бенд, который имеет поклонников во всем мире.

Следует отметить, что K-pop-группа также неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Dynamite был признан самым просматриваемым за сутки музыкальным клипом BTS. Кроме того, альбом группы Map of the Soul: 7 стал самой продаваемой пластинкой в Южной Корее.