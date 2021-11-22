Полиция Алматы назвала предварительную причину самоубийства женщины с тремя детьми

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- 19:10, 22 ноября 2021
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|Предыстория: Женщина с тремя детьми выбросилась из окна в Алматы
CentralAsia (KZ) - В полиции Алматы назвали предварительную причину поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа, пишет издание nur.kz.
"Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Имеется предсмертная записка. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в департаменте полиции Алматы.
Сообщается, что данный факт расследуется по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). Для выяснения всех обстоятельств создана следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте, произошедшем в микрорайоне Жетысу, в понедельник днем. Женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна 9-го этажа. Она и двое ее детей погибли на месте, еще один ребенок скончался по пути в больницу. По рассказу очевидцев, женщина сначала выбросила детей, а после – выпрыгнула сама. В том доме, по словам соседей, погибшая снимала однокомнатную квартиру.