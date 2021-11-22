В Узбекистане после интимного видео лишили депутатской неприкосновенности Ферузу Бабашеву

CentralAsia (UZ) - Во время сессии Кенгаша народных депутатов Уртачирчикского района Ташкентской области обсудили депутатскую этики и случай с распространением в соцсетях интимного видео с участием депутата Ферузы Бабашевой.

После обсуждения депутаты приняли решение – лишить Бабашеву депутатской неприкосновенности, а также дали свое согласие на рассмотрения ее дела в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в социальных сетях распространили кадры, на которых депутат, председатель районного кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана Феруза Бабашева находится в постели с мужчиной. В стране она известна своими критическими выступлениями в адрес местных властей.

На следующий день ГУВД Ташкентской области выпустило сообщение, что 2 октября оперативные сотрудники по заявлению местного жителя проверили дом, где обнаружили женщину Ф. Б. и мужчину Д. Ш., "находившихся в половой связи". В заявлении говорится, что ГУВД ведет расследование обстоятельств распространения видеозаписи.

Феруза Бабашева сообщила, что в тот день силовики продержали ее три часа, пытаясь заставить написать объяснительную, и сломали ей палец. Депутат потребовала привлечения "бессовестных и подлых" сотрудников органов внутренних дел к ответственности.

В защиту Бабашевой и с осуждением посягательства на неприкосновенность частной жизни выступили известные блогеры, депутаты и представители общественных организаций.

До назначения председателем Уртачирчикского районного кенгаша Народно-демократической партии и избрания депутатом Феруза Бабашева многие годы работала в сфере народного и дошкольного образования. В своем телеграм-канале и на странице в фейсбуке депутат публикует обращения граждан, выезжает на места для изучения проблем и ведет оттуда трансляции, часто критикует высших должностных лиц.

В представлении прокуратуры Уртачирчикского района сообщалось, что ведется доследственная проверка в отношении Бабашевой по обращению начальника управления "Агробанка" Мухитдина Киёмова. Поводом для проверки стала публикация видеоролика, в котором Бабашева назвала "Агробанк" "вороватым", поскольку учителям – клиентам банка приходится платить комиссию в 1% при обналичивании средств с карты.