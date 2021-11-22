Британские ученые назвали напиток, который способен состарить мозг на 11 лет

CentralAsia (CA) - По некоторым оценкам, в течение следующих 30 лет число случаев деменции резко вырастет, однако мы можем многое сделать, чтобы это предотвратить. Причиной деменции становится то, что нейроны теряют способность поддерживать связь между собой. Сейчас появляется все больше данных о том, что некоторые продукты питания и напитки способны ускорять гибель нейронов.

Ученые Медицинской школы Бостонского университета заявили, что напитки с высоким содержанием сахара оказывают чрезвычайно губительное воздействие на мозг: если употреблять более двух порций таких напитков в день, ваш мозг состарится на 11 лет. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express.

Чистый сахар пользуется дурной репутацией, потому что его употребление связано с развитием ожирения и болезней сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что употребление сахара приводит к повышению кровяного давления и провоцирует хронические воспалительные процессы — это два предвестника болезни.

Результаты исследований в области неврологического здоровья показали, что сахар может потенциально оказывать губительное воздействие и на мозговые функции. Добавленным сахаром называют пищевые добавки на основе углеводов, которые содержат в себе некоторое количество калорий.

Всем известным примером подобных продуктов являются напитки с высоким содержанием сахара, которые обеспечивают приток калорий, помогающих быстро утолить голод. Но это может оказывать разрушительное воздействие на мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры.

Есть также данные о том, что сладкие напитки ускоряют процесс старения мозга. Результаты некоторых исследований даже указывают на то, что сладкие напитки могут приводить к уменьшению объема мозга и ухудшению функций памяти.

В ходе исследования, проведенного Медицинской школой Бостонского университета, ученые вели наблюдение за группой из 4200 человек, которые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и функций памяти.

Участников исследования попросили сообщить информацию касательно количества употребляемых ими сладких напитков, и ученые использовали эти данные, чтобы рассчитать возможный ущерб.

Ученые пришли к выводу, что, если человек ежедневно выпивает один или два стакана сладких напитков, его мозг стареет на 1,6 года. Если оценивать процесс старения по показателям функций памяти, то результаты оказались еще более пугающими.

Если человек выпивает один или два стакана сладких напитков в день и, если он выпивает более двух стаканов, это приводит к старению мозга на 5,8 года на 11 лет соответственно. Ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно употребляли напитки с добавленным сахаром, сопоставляя их показатели с показателями людей, которые не употребляли такие напитки.

Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха сказала: «Результаты этих исследований не окончательны, однако это убедительные данные, которые позволяют делать обоснованные выводы. Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, и замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает».

Автор этого исследования Мэтью Пейз объяснил, что сладкие напитки использовались для оценки количества потребляемого сахара в целом. «Довольно трудно измерить точное количество употребляемого в пищу сахара в рационе того или иного человека, поэтому мы использовали напитки с добавленным сахаром в качестве ориентира», — отметил он.