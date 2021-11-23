В Монголии состоялся двусторонний диалог Партнерства по Первому договору о защите детей с США

CentralAsia (MNG) - Официальные лица правительства США и Монголии и организации гражданского общества провели виртуальный двусторонний диалог, чтобы поделиться достижениями и обсудить прогресс и проблемы на пути к достижению целей и завершению мероприятий в рамках Партнерства между Соединенными Штатами и Монголией по защите детей (CPC), подписанного в апреле 2020 года.

Диалог был сосредоточен на достижениях и проблемах, с которыми столкнулись участники и партнерские организации в первый год на пути к достижению целей Партнерства ЦПК по усилению усилий по эффективному преследованию и осуждению торговцев детьми, обеспечению комплексной, ориентированной на травмы и ориентированной на жертв помощи детям-жертвам эти преступления и предотвращение всех форм торговли детьми в Монголии.

В рамках этого партнерства Монголия обязалась сделать борьбу с торговлей людьми более приоритетной задачей; расширить свою поддержку приютов для жертв торговли людьми, усилить расследование и судебное преследование, ориентированное на потерпевших; а также создать многопрофильную рабочую группу для улучшения межведомственной координации по выявлению жертв, защите, расследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с торговлей детьми.

В нем приняли участие посол Соединенных Штатов Майкл Клечески, исполняющий обязанности директора Управления по контролю и борьбе с торговлей людьми доктор Кари Джонстон и глава правительства Монголии, секретарь Координационного совета по предупреждению преступности Нямгэрэл Лхамтогмид.

Посол Майкл Клечески выступил с замечаниями и подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены успеху Партнерства. Он заметил, что «это Партнерство существует благодаря твердой совместной приверженности Соединенных Штатов и Монголии борьбе с торговлей детьми, и оно может реально и навсегда изменить жизнь детей».

В 2020 году правительство США инвестировало 5 миллионов долларов в иностранную помощь World Vision, The Asia Foundation и местным партнерам Mongolia Gender Equality Center, Talita Asia, Beautiful Hearts и Unbound Mongolia для поддержки целей и задач Партнерства CPC. В ходе диалога д-р Джонстон отметил, что США недавно предоставили консорциуму дополнительно 500 000 долларов США для расширения его деятельности в поддержку Партнерства.

Д-р Джонстон выразила признательность нашим партнерам из гражданского общества за работу. Она также поблагодарила правительство Монголии за его приверженность Партнерству, заявив: «Партнерство ЦПК уже привело к значительным достижениям, несмотря на уникальные проблемы прошлого года, особенно в создании Многопрофильной целевой группы. И правительство, и организации гражданского общества успешно работают вместе для достижения целей и задач КПК».

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