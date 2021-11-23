Монгольские хоккеисты впервые выступят на крытом катке

CentralAsia (MNG) - Сегодня 23 ноября с 10:00 до 18:00 на стадионе Steppe Arena пройдет юношеский чемпионат Федерации хоккея Монголии «Basalt Cup» 2021-2022 гг. Турнир будет проводиться по правилам Федерации хоккея Монголии в двух возрастных категориях: 8-9 и 10-11 лет. В общей сложности три команды (Багануур, Эрдэнэт, команда Ангаахай из Mergen Academy) будут соревноваться в возрастной категории U10 или 8-9 и четыре команды (Багануур, Эрдэнэт, AB, Бамбарууш из Mergen Academy) в возрастной категории U12 или 10-11. Билет на юниорский чемпионат будет бесплатным.

Также 21, 22 и 24 числа текущего месяца на «Steppe Arena» пройдут матчи плей-офф Чемпионата Монгольской хоккейной лиги 2019-2020 гг. В плей-офф сразятся команды «Отгон-Од-Бласт», «Шарын Гол», «Хангарьд» и «Багануур». Дети смогут увидеть конкурс бесплатно.

Это будет первый раз, когда монгольские хоккеисты будут соревноваться на крытом катке, соответствующем стандартам Международного олимпийского комитета. Исторически сложилось так, что, согласно газете «Унэн», первый открытый каток был открыт в Монголии 23 декабря 1945 года, и в нем приняли участие правительственные чиновники и иностранные дипломаты.

Таким образом, примерно 86 лет спустя Монголия открыла свой первый ледовый каток олимпийского стандарта. Хоккейная лига, приостановленная на неопределенный срок из-за коронавируса и карантина, будет продолжена на недавно открывшемся ледовом катке «Steppe Aren», что радует своих болельщиков.

Турнир будет транслироваться в прямом эфире на канале MNB SPORT а количество посадочных мест на «Steppe Arenа» будет 50 процентов, согласно требованиям Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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