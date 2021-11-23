экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бывший премьер-министр С.Батболд передал аппараты ИВЛ санаториям

CentralAsia (MNG) -  Депутат парламента Батболд Сухбаатар принял руководство местных медицинских центров аймаков Говьсумбэр и Дундговь. В ходе встречи он выразил благодарность врачам и медперсоналу, которые защищают здоровье людей в тяжелых условиях пандемии Covid-19. Также он подчеркнул, что прилагает усилия для улучшения оборудования, помещений, условий труда и социального обеспечения сектора здравоохранения.

Во время встречи депутат Батболд Сухбаатар пожертвовал аппараты ИВЛ, необходимые для борьбы с пандемией Covid-19, каждому сомоновскому медицинскому центру в аймаках Говьсумбэр и Дундговь через свой фонд «Батболд Сухбаатар», который он основал. Каждое устройство стоит более 10 000 долларов США, что означает, что в местные медицинские центры аймаков Говьсумбэр и Дундговь было инвестировано 700 миллионов тугриков.

Фонд «Батболд Сухбаатар» работает в основном в сферах социального обеспечения, образования и здравоохранения. Фонд регулярно поддерживает провинции и в последнее время подарил пастухам полностью оборудованные машины скорой помощи, медицинские комбинезоны, корм для животных и необходимые товары на сумму более 300 миллионов тугриков.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки выявили 287 случаев COVID-19
  • В Монголии состоялся двусторонний диалог Партнерства по Первому договору о защите детей с США
  • BTS стала «Артистом года» на премии American Music Awards


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com