Бывший премьер-министр С.Батболд передал аппараты ИВЛ санаториям

CentralAsia (MNG) - Депутат парламента Батболд Сухбаатар принял руководство местных медицинских центров аймаков Говьсумбэр и Дундговь. В ходе встречи он выразил благодарность врачам и медперсоналу, которые защищают здоровье людей в тяжелых условиях пандемии Covid-19. Также он подчеркнул, что прилагает усилия для улучшения оборудования, помещений, условий труда и социального обеспечения сектора здравоохранения.

Во время встречи депутат Батболд Сухбаатар пожертвовал аппараты ИВЛ, необходимые для борьбы с пандемией Covid-19, каждому сомоновскому медицинскому центру в аймаках Говьсумбэр и Дундговь через свой фонд «Батболд Сухбаатар», который он основал. Каждое устройство стоит более 10 000 долларов США, что означает, что в местные медицинские центры аймаков Говьсумбэр и Дундговь было инвестировано 700 миллионов тугриков.

Фонд «Батболд Сухбаатар» работает в основном в сферах социального обеспечения, образования и здравоохранения. Фонд регулярно поддерживает провинции и в последнее время подарил пастухам полностью оборудованные машины скорой помощи, медицинские комбинезоны, корм для животных и необходимые товары на сумму более 300 миллионов тугриков.

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