Спикер парламента Монголии встретился с генеральным директором Rio Tinto Якобсом Статчолмом

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Монголии встретился с Якобсом Статчолмом, генеральным директором Rio Tinto, Б. Болдом, генеральным директором Copper Group, Стивом Тибоу, генеральным директором Turquoise Hill Resources, и Х. Амарджаргалом, генеральным директором Rio Tinto Mongolia.

Были на встрече депутат парламента С.Даваасурэн представлял Правительственную рабочую группу, Б.Солонго —заместитель министра юстиции и внутренних дел, а Н.Цэрэнбат — исполнительный директор ООО «Эрдэнэс Оюу-Толгой».

«Прошло более двух лет с момента принятия Постановления Парламента № 92 от 2019 года, обеспечивающего интересы Монголии в разработке месторождения Оюу-Толгой. Парламент уделяет внимание выполнению постановления, но этого недостаточно», - сказал спикер. «Поэтому проект Оюу-Толгой не может быть признан и реализован таким образом в будущем. Прошло двенадцать лет с момента подписания инвестиционного соглашения и семь лет с момента подписания Дубайского соглашения. Этого времени достаточно».

Поэтому генеральному директору Rio Tinto Джейкобсу Статушолму проинформировали о ситуации и предложил обеспечить интересы Монголии, достичь взаимопонимания, прийти к общему решению и коренным образом изменить инвестиционное соглашение и экономические расчеты:

Например, необходимо решить проблемы, которые нанесли ущерб монгольской стороне, такие как расторжение трех так называемых незаконных дубайских соглашений, аннулирование долгов, кредитов и сборов по соглашению, а также соблюдение технико-экономического обоснования 2010 года.

Джейкобс Статушолм сказал, что выгоды и масштабы проекта значительны. «Я ознакомился с деятельностью проекта Оюу-Толгой и подумал, что важно решить некоторые из неправильных вопросов. Мы также встретились с членами временной комиссии по контролю за выполнением постановления парламента. Я решительно поддерживаю демократию в Монголии, и воля и требования людей являются приоритетом. Поэтому мы выражаем готовность работать вместе, чтобы обеспечить выполнение Постановления № 92 Великого Государственного Хурала и создать условия, чтобы посмотреть на этот вопрос под каким углом».

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