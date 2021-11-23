Узбекистан получил нулевую импортную пошлину на 7800 видов товаров в Великобритании

CentralAsia (UZ) - Узбекистан был официально принят в расширенную схему Всеобщей системы преференций Великобритании (GSP).

В связи с этим 22 ноября 2021 года прошла пресс-конференция, посвященная присоединению страны к системе, сообщает УзА.

Мероприятие организовано в сотрудничестве с посольством Великобритании в Ташкенте и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Торговый комиссар Ее Величества в Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео прибыл в Узбекистан с первым официальным визитом для участия в брифинге. Он встретился с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

Одним из факторов предоставления статуса бенефициара Расширенной схемы GSP стало то, что Узбекистан успешно ратифицировал 27 ключевых международных конвенций в области прав человека, трудовых стандартов, окружающей среды и надлежащего управления.

Узбекистан стал первым государством, вступившим в данную систему. Обе страны заинтересованы в расширении двухсторонних торговых отношений, особенно теперь, когда установлена нулевая импортная пошлина на более чем 7800 видов товаров, произведенных в Узбекистане.

Расширенная схема GSP дает Узбекистану доступ к пятой по величине экономике мира и к самому интернациональному потребительскому и розничному рынку в мире объемом более 437 миллиардов фунтов стерлингов.

Для Великобритании это создает «торговый мост» с наиболее быстроразвивающейся страной в регионе, который является ключевым региональным хабом, а также облегчает доступ к уникальным текстильным, сельскохозяйственным и многим другим продуктам Узбекистана.