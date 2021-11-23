В Монголии за сутки выявили 525 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 378 878.

Из них 341 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 184 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 099 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 859 — в тяжелом, 980 — в критическом и 189 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 885.

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