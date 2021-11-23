Индия в СБ ООН отвечает на призывы к инклюзивному правительству в Афганистане

CentralAsia (CA) - Посол Индии в ООН заявил, что более половины населения Афганистана сталкивается с кризисом на уровне чрезвычайной ситуации из-за отсутствия продовольственной безопасности, передает Business Standard.

Призывая международное сообщество и страны региона объединиться, поднявшись над партизанскими интересами в отношении помощи Афганистану, Индия на заседании Совета Безопасности ООН призвала к инклюзивному урегулированию в Афганистане, которая представляет все слои афганского общества.

«Индия готова координировать свои действия с другими заинтересованными сторонами, чтобы работать над обеспечением возможности оперативного предоставления столь необходимой помощи афганскому народу», - сказал посол Индии в ООН Т.С. Тирумурти 17 ноября во время заседания СБ ООН по Афганистану.

Подчеркнув, что Афганистан уже стал свидетелем большого кровопролития и насилия в последние годы, он сказал, что более половины населения Афганистана сталкивается с кризисом на чрезвычайных уровнях отсутствия продовольственной безопасности, также требуется срочная гуманитарная помощь для удовлетворения основных потребностей населения в продовольствии.

Посол также подчеркнул, что за последние два десятилетия Индия внесла значительный вклад в развитие Афганистана. «Даже сейчас, когда мы говорим, Индия продолжает предоставлять стипендии на образование тысячам афганских мужчин и женщин, чтобы они продолжили свое образование в Индии», - сказал Тирумурти.

«Одним из наших ближайших приоритетов является эвакуация людей, оказавшихся в затруднительном положении, а также обеспечение их свободного передвижения», - добавил он.

Кроме того, посол также подчеркнул, что «Делийская декларация по Афганистану, принятая на третьем региональном диалоге советников по вопросам безопасности по Афганистану, отражает региональный консенсус по Афганистану и приветствуется международным сообществом и ключевыми заинтересованными сторонами, в том числе из Афганистана».

«Когда Совет принимает решение о будущем мандате миссии ООН по оказанию помощи в Афганистане (МООНСА) в марте 2022 года, его внимание должно быть сосредоточено на благосостоянии, благополучии и ожиданиях афганского народа», - добавил он.

Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации в Афганистане в среду (по местному времени). Во встрече приняли участие представители разных стран.

Дебора Лайонс, специальный представитель ООН и глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), заявила, что ООН призывает к более инклюзивному правительству в Афганистане, поскольку в стране наблюдается ограничение основных прав женщин и девочек при правлении «Талибана». Об этом заявил в среду спецпредставитель ООН.

Она сказала: «Они варьируются от ограничения права на работу до отсутствия женщин на основных форумах, принимающих решения, и на высших эшелонах государственной службы. Мы продолжаем призывать к более инклюзивной администрации, в которой государственные институты отражают широкое разнообразие Афганистана. Мы видим ограниченный прогресс в этом вопросе», - сказал посол.

Лайонс сказала, что в ходе общения с талибами де-факто власти признали, что они сделали ошибки в отношении прав женщин и инклюзивности, и теперь пытаются их исправить. Однако «Талибан» ясно дал понять, что есть пределы уступок, на которые они готовы пойти по некоторым вопросам, добавила она.

«Что касается образования девочек, то де-факто власти заявили, что они работают над общенациональной политикой, с тем чтобы право на образование девочек могло осуществляться по всей стране. Но они заявляют, что им нужно больше времени, чтобы прояснить политику и ее реализацию», - сказал Лайонс.

Вопреки всем обещаниям инклюзивного правительства, талибы назначили полностью мужской кабинет.

Они упразднили Министерство по делам женщин и передали здание женского министерства восстановленному Министерству порока и добродетели, которое несет ответственность за некоторые из самых жестоких злоупотреблений в отношении женщин за предыдущий период правления талибов с 1996 по 2001 год.