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Узбекистан к 2026 году увеличит мощность солнечных и ветряных электростанций до 8000 МВт

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан в 2022-2024 г. планирует построить 10 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 3000 мегаватт за счет прямых иностранных инвестиций в размере 3 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиеев на встрече 22 ноября.

По словам главы государства, на Международном климатическом саммите в Глазго Узбекистан объявил об инициативе по снижению к 2030 году доли парниковых газов на единицу ВВП на 35% по сравнению с 2010 годом.

В рамках данной инициативы к 2026 году будут приняты меры по увеличению общей мощности солнечных и ветряных электростанций до 8000 мегаватт.

На встрече было отмечено, что в августе в Навоийской области была запущена первая в Узбекистане солнечная фотоэлектрическая установка. Еще одна такая станция будет сдана в Самарканде в следующем месяце.

В следующем году завершится тендер инвесторов на строительство еще 5 солнечных электростанций общей мощностью 900 мегаватт в Хорезмской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ферганской областях.

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