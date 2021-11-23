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В Казахстане за сутки выявлено 769 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 119;

- Карагандинская область — 110;

- город Нур-Султан — 108;

- Павлодарская область — 100;

- Северо-Казахстанская область — 99;

- Костанайская область — 72;

- Акмолинская область — 66;

- Восточно-Казахстанская область — 26;

- Алматинская область — 22;

- город Шымкент — 14;

- Актюбинская область — 10;

- Атырауская область — 5;

- Западно-Казахстанская область — 5;

- Кызылординская область — 5;

- Жамбылская область — 3;

- Туркестанская область — 3;

- Мангистауская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 965 тыс. 518 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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