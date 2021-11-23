В Казахстане за сутки выявлено 769 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 119;
- Карагандинская область — 110;
- город Нур-Султан — 108;
- Павлодарская область — 100;
- Северо-Казахстанская область — 99;
- Костанайская область — 72;
- Акмолинская область — 66;
- Восточно-Казахстанская область — 26;
- Алматинская область — 22;
- город Шымкент — 14;
- Актюбинская область — 10;
- Атырауская область — 5;
- Западно-Казахстанская область — 5;
- Кызылординская область — 5;
- Жамбылская область — 3;
- Туркестанская область — 3;
- Мангистауская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 965 тыс. 518 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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