Фонд поддержки масс-медиа Узбекистана начнет сотрудничать с компанией Meta

CentralAsia (UZ) - Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана и компания Meta (бывшая Facebook) намерены подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель попечительского совета фонда Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.

«Сегодня у нас состоялась очень продуктивная онлайн-встреча с управляющим директором и руководителем отдела государственной политики Китая, Монголии и стран Центральной Азии компании Meta Джорджем Ченом. По итогам встречи будет подписан меморандум о сотрудничестве и разработан совместный план действий на 2022 год», – сообщил Алламжонов.

На основе переговоров была достигнута договорённость, касающаяся верификации наших СМИ, государственных органов и официальных лиц, вплоть до послов нашей страны за рубежом. Также стороны договорились о проведении совместных образовательных курсов для представителей дипкорпуса, пресс-секретарей госорганов, журналистов и блогеров, посвящённых тому, как создавать контент и управлять им, как бороться с дезинформацией.

Для молодёжи будут организованы специальные тренинги по цифровой грамотности в области кибербезопасности и о том, как максимально использовать инструменты, предлагаемые платформами социальных сетей.