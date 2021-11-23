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Ранее судимый житель Ташкента попался на изготовлении оружия у себя дома

CentralAsia (UZ) -  В ходе профилактического мероприятия сотрудниками МВД, СГБ и Управления уголовного розыска ГУВД Ташкента установлено, что ранее судимый 48-летний Арсен изготавливает у себя дома оружие.

В результате проверки места проживания данного лица были обнаружены револьвер и пистолет-ручка, которые были переданы на баллистическую экспертизу, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Согласно заключению экспертизы действиям мужчины будет дана правовая оценка.

В соответствии со статьей 248 («Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами») Уголовного Кодекса Республики Узбекистан за данное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. Те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом, наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.

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