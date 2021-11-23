Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от коронавируса

CentralAsia (CA) - ПЦР-тест на COVID-19 не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, передает РБК.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», — уточнил эксперт.

По мнению вирусолога, из-за этого один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать 100%-й гарантией выздоровления от коронавируса. Для этого необходимо через два-три дня повторить анализ или взять для дополнительного исследования кровь.

Также отсутствие частиц коронавируса в организме можно подтвердить, сдав анализ на антитела, добавил Нетесов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная сообщила, что на четвертый-пятый день болезни снижается вероятность обнаружить коронавирус при тестировании, поэтому иногда у пациента есть все симптомы COVID-19, но тест показывает отрицательный результат.