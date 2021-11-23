В Болгарии в результате ДТП погибли 45 человек, в том числе 12 детей

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, сообщает болгарское агентство БГНЕС.

Авария туристического автобуса произошла около 03:00 по местному времени на 31-м километре трассы София - Благоевград. В результате ДТП автобус, в котором ехали 52 человека, загорелся.

Среди погибших - водитель автобуса. Выжили семь человек, в том числе две женщины и пять мужчин.

Как заявил начальник местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая. Все выжившие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.