экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Болгарии в результате ДТП погибли 45 человек, в том числе 12 детей

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, сообщает болгарское агентство БГНЕС.

Авария туристического автобуса произошла около 03:00 по местному времени на 31-м километре трассы София - Благоевград. В результате ДТП автобус, в котором ехали 52 человека, загорелся.

Среди погибших - водитель автобуса. Выжили семь человек, в том числе две женщины и пять мужчин.

Как заявил начальник местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая. Все выжившие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

print
  • Британские ученые назвали напиток, который способен состарить мозг на 11 лет
  • В Казахстане ожидается сильный снег и морозы до 23 градусов, - синоптики
  • Ранее судимый житель Ташкента попался на изготовлении оружия у себя дома


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com