Бывший президент Южной Кореи умер в возрасте 90 лет

CentralAsia (CA) - Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно данным местных СМИ, политик страдал от множественной миеломы, рака крови в стадии ремиссии. Он скончался в своем доме на западе Сеула около 08:40 по местному времени.

Бывший генерал пришел к власти в результате переворота в 1979 году и правил до 1987 года. Позже он был осужден за массовое убийство продемократических демонстрантов в Кванджу в 1980 году и приговорен к смертной казни. Однако позже он был помилован в знак национального примирения.

Родившись в фермерском городке Юль Гок-мен в юго-восточном уезде Хапчхон во время японского правления, Чон поступил на военную службу сразу после окончания средней школы. Он быстро поднялся по служебной лестнице и в 1979 году, будучи командующим армией, возглавил расследование убийства своего наставника, президента Пак Чон Хи. К концу того же года он организовал переворот, взяв под контроль разведывательные службы.

«Находясь перед самыми влиятельными организациями во времена президентства Пак Чон Хи, меня удивило, как легко (Чон) получил над ними контроль и как умело он воспользовался обстоятельствами. В одно мгновение он словно вырос в гиганта», - сказал подчиненный Чона Пак Чжун Кван.

Отмечается, что Чон также принес Южной Корее экономическое благосостояние, даже сумел провести Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году. Он ушел с поста главы Партии демократической справедливости в 1987 году после сильного давления со стороны демократического движения, возглавляемого студентами. После декабрьских выборов, первых за два десятилетия, он передал президентское кресло Ро Дэ У в феврале 1988 года.