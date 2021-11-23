Руководство проектированием зданий здравоохранения Узбекистана поручено специалисту из Турции

CentralAsia (UZ) - Специалист из Турции Гурай Каймак назначен директором ООО «Узтиблойиха», главной организации Министерства здравоохранения Узбекистана по проектированию медицинских учреждений.

48-летний опытный архитектор имеет степень бакалавра промышленной архитектуры в Турции и степень магистра в Македонии. сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Г.Каймак начал свою деятельность в 1993 году в компании MNG HOLDING, которая участвовала в строительстве международного аэропорта Стамбула.

Позже специалист участвовал в проектировании ряда банковских зданий в Румынии и медицинских учреждений, которые построены Медицинским центром Байиндир в Турции.

Он также принимал активное участие в проектировании здания международной гостиницы «Ташкент» в столице Узбекистана.

Одним из его проектов последних лет стало современное здание библиотеки в Намангане, сданное в 2020 году.

Новому руководителю «Узтиблойиха» поручено проектировать медицинские учреждения по самым передовым стандартам.

Он также руководит разработкой и реализацией научно-технических конструкторских проектов, и оказанием технической помощи в этой сфере, разработкой инновационных технологий, научно-технических инноваций.

Кроме того, проект каждого медицинского учреждения, который сейчас утверждается местными властями в регионах, должен быть одобрен организацией «Узтиблойиха» под руководством Г.Каймака.