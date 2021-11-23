Банковская система Афганистана оказалась на грани коллапса, - ООН

CentralAsia (CA) - По данным Программы развития ООН, банковская система Афганистана столкнулась с массовым снятием вкладов, нехваткой денег в обращении и иностранной валюты, а также ростом количества проблемных кредитов. Подобные тенденции грозят ей полным крахом, передает агентство Reuters.

«Финансовая система и система банковских переводов Афганистана дезорганизованы. Проблема массового снятия банковских вкладов населением должна быть решена немедленно, чтобы улучшить перспективы в сфере производства и предотвратить коллапс банковской системы», — говориться в докладе ООН.

В нем указывается, что социально-экономические последствия подобного сценария будут огромны, в том числе не исключается вероятность увеличения числа беженцев, а восстановление банков может занять десятилетия.

Ситуацию усугубляет международно-правовое положение радикального движения «Талибан», которое захватило власть в Афганистане в августе нынешнего года, и его лидеров, отметил глава Программы развития ООН в Афганистане Абдалла ад-Дардари. Во многих странах мира движение признано террористической организацией, а многие из его лидеров находятся в международном розыске или числятся в черных списках.

После захвата власти талибами прекратился финансовый поток в виде международной помощи в целях развития, государственные активы Афганистана, которые хранятся на зарубежных счетах, были заморожены.

Отметается, что ликвидность афганских банков сильно зависела от вливаний иностранной валюты. В таких условиях население предпочитает хранить накопления у себя. Лишь малая часть эмитированной национальной валюты находится в реальном обращении — сумма, эквивалентная $500 тысячам из $4 млрд. Из-за этого банки ввели ограничения на снятие средств со счетов.

Из-за нехватки наличных денег и прекращения ряда международных гуманитарных программ Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ — занялся созданием системы прямого финансирования афганских учителей, чтобы поддержать местную систему образования и сохранить школы, в которых обучаются девочки. В свою очередь Всемирная продовольственная программа ООН начала раздавать наличные деньги бедным афганским семьям.

В целом в Афганистане сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация. 95% жителей страны не имеют достаточного питания, 23 млн афганских граждан грозит острый голод. Сотни тысяч афганцев с августа уже перебрались в соседние Иран и Пакистан, чтобы спастись от тяжелой ситуации, сложившейся в их стране.