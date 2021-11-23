ВЭБ РФ выделит кредит в 712 млн. евро на строительство комплекса медно-обогатительной фабрики под Ташкентом

CentralAsia (UZ) - Российская государственная корпорация развития (ВЭБ РФ) профинансирует поставки российского оборудования для крупнейшей медно-обогатительной фабрики в Узбекистане. Фабрика станет единственной по мощности на территории СНГ, сообщила пресс-служба ВЭБ.

Кредитное соглашение между ВЭБ.РФ и АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК) было подписано в преддверии визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Кредитные средства ВЭБ.РФ в размере 712 млн. евро будут направлены на финансирование строительства комплекса медно-обогатительной фабрики (МОФ-3), мощностью 60 млн. т руды в год в Алмалыке.

Проект предусматривает разработку месторождения «Ёшлик I» и его последующее объединение с действующим месторождением «Кальмакыр». Объединенное месторождение войдет в число крупнейших в мире по запасам медной руды. По данным АГМК, фабрику такой мощности планируется построить впервые на территории СНГ. Для ее внедрения были изучены аналогичные производства на медных карьерах в Чили и Перу.

Средства будут направлены на оплату российского оборудования и услуг в рамках проекта, а также на оплату части расходов, связанных с его реализацией.

С учетом второго этапа реализации проекта, АГМК планирует увеличить объем переработки руды до 160 млн. т в год, что позволит к 2028 г. нарастить выпуск катодной меди до 400 тыс. в год. Помимо этого, АГМК к 2028 г. будет производить порядка 270 тонн серебра и 50 тонн золота в год.

Стоимость строительства фабрики составляет $2 млрд. В финансировании проекта также принимают участие Газпромбанк и ЭКСАР. Ранее ВЭБ.РФ уже предоставлял кредиты АГМК на приобретение карьерных самосвалов и горнодобывающей техники.