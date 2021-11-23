Талибы запретили фильмы с участием актрис

CentralAsia (CA) - Радикальное движение «Талибан», в августе захватившее власть в Афганистане, запретило местным телеканалам показывать фильмы, в которых снимались женщины. Соответствующий указ министерства пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока опубликовал на своей странице в Twitter афганский журналист Биляль Сарвари.

Вероятно, запрет касается трансляции телеканалами индийских, американских и европейских фильмов и сериалов, которые пользовались большой популярностью среди афганцев до прихода к власти талибов.

В указе Министерства пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока имеется еще семь пунктов, которые регулируют работу СМИ в Афганистане.

В частности, телеканалам предписывается не транслировать фильмы, комедии или развлекательные программы, которые «оскорбляют» или «унижают» отдельных лиц или противоречат принципам толкования «Талибаном» исламского права и афганской культуры.

Любые фильмы или программы, показывающие пророка Мухаммеда или его сподвижников, также запрещены.

Под запрет теперь попадают программы, показывающие мужчин, не одетых в соответствии со стандартами талибов. Женщинам-ведущим разрешается работать на телевидении, если их волосы закрыты хиджабом.

Ранее сообщалось, что талибы приказали закрыть все кинотеатры в Кабуле. Радикалы пришли к выводу, что работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.