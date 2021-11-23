В Туркменистане полиция выискивает и штрафует людей, которые пекут и продают хлеб на дому

CentralAsia (TM) - В Лебапском велаяте, Туркменистан полиция, пытаясь пресечь незаконную торговлю, ищет людей, которые продают хлеб собственного производства, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

В городе Гарабекевюл некоторые безработные или самозанятые люди, потерявшие из-за коронавируса возможность зарабатывать, выпекают и продают на дому хлебобулочные изделия.

Сотрудники полиции, в гражданской одежде и на частных автомобилях, дежурят в районах частной застройки. Если замечают, что из одного и того же дома регулярно выходят люди с пакетами, значит, что скорее всего там они покупают хлеб.

Полицейские задерживают одного из покупателей и заставляют писать объяснительную, где, когда, у кого, сколько и по какой цене он купил лепешки. После чего идут к хлебопеку и составляют протокол.

За первое нарушение грозит штраф в размере 4500 манатов. Человека предупреждают, что за второе нарушение человека ему грозит административный арест на 15 суток, а за последующее – уголовное дело и заключение на срок от 6 до 12 месяцев.

Особенно полицейских интересует обнаруженная мука местного производства. Пекарей допрашивают, пытаясь выяснить, каким образом они ее приобрели. Если во время обыска обнаруживается несколько мешков, полицейские угрожают завести дело о хищении.

Месяц назад корреспонденты ХТ сообщили, что государственные пекарни нелегально продают частным лицам выделяемые объемы муки для выпечки хлеба для госмагазинов.

Чтобы избежать наказания, покупатель и продавец заранее созваниваются и встречаются в условленном месте.

Таким образом продают хлеб в Чарджевском, Халачском и Дяневском этрапах восточного региона, где существует дефицит муки.