В Узбекистане на покрытие ущерба от сносов из бюджета выделят $46 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 2022 году из госбюджета будет выделено 500 миллиардов сумов ($46,3 млн.) на покрытие ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате сноса. Эти данные были озвучены в проекте бюджета Минфина Узбекистана на 2022 год.

Согласно проекту бюджета, в 2022 году планируется направить не менее 15% резервного фонда Кабинета Министров, то есть 500 млрд сумов из республиканского бюджета в Фонд возмещения ущерба физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд.

Отмечается, что в 2021 году на эти цели будет направлено 273 миллиарда сумов ($25,2 млн), а в 2020 году - 215,8 миллиарда сумов (около $20 млн).

Таким образом, сумма средств, выделяемых на компенсацию от сносов увеличена почти вдвое, что может свидетельствовать о том, что масштабы «сносов» в Узбекистане не уменьшатся, а увеличатся.