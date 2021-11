В Туркменистане запретили писать на русском языке адрес на почтовых конвертах

CentralAsia (TM) - В Туркменистане почта больше не будет доставлять письма, адрес на которых написан на русском языке. Это следует из нового закона «О почтовой связи», передает Тurkmen.news.

Статья 26 закона гласит: «Почтовые адреса отправителя и получателя почтовых отправлений, пересылаемых в пределах Туркменистана, должны оформляться на государственном языке, а за пределы Туркменистана — на языке страны назначения или языке, установленном актами Всемирного почтового союза». Также в статье говорится: «Информационные, справочные и иные сведения, касающиеся деятельности операторов, а также образцы документов размещаются на государственном языке в местах, доступных для пользователей».

Ранее предоставление услуг почты в Туркменистане регулировалось общим законом «О связи» от 2010 года. Какие языки используются при почтовых отправлениях, в этом документе не говорилось, как и в ранее действовавшем законе от 1996 года. Однако источники внутри страны свидетельствуют, что конверты, подписанные на русском языке, без проблем доходили до адресатов.

Также ранее не возникало никаких проблем с отправлением телеграмм на русском языке. Сохранится ли эта возможность теперь — неизвестно. В новом законе телеграммы не упоминаются.

В Туркменистане, в отличие от многих других постсоветских стран, русский язык не имеет охраняемого законом статуса. Он до сих пор в большой степени остается языком межнационального общения, но с каждым поколением его распространенность уменьшается. В стране существует только одна полностью русскоязычная школа, а также ряд школ с русскоязычными классами. Однако они считаются престижными, туркменские семьи активно стараются отдать туда своих детей, которым нужно изучать язык с нуля. Это снижает качество обучения.

С другими языками нацменьшинств дело обстоит еще хуже: в Туркменистане нет ни школ, ни классов, где дети из узбекских, казахских или иных семей могли бы получать образование на родном языке.

Изучение английского языка также оставляет желать лучшего. В интернете можно найти отчет о преподавании этого предмета в школах этрапа имени Сапармурата Ниязова Дашогузского велаята в 2018-2019 учебных годах. Документ начинается с восхвалений президента Гурбангулы Бердымухамедова. Далее сообщается, что в этрапе насчитывается 63 школы, в которых на момент составления отчета работали 356 учителей английского языка. 295 из них имели высшее образование, 61 — среднее специальное. Подчеркивается, что ежемесячно проводились встречи с руководителями районных методических объединений, а также организовывались открытые уроки, круглые столы и конкурсы между учениками.

При этом в документе не говорится об объективных общемировых критериях знания английского как среди учителей, так и среди учеников. Таким критерием могла бы стать, например, шкала CEFR (Common European Framework of Reference) — Общеевропейская шкала языковой компетенции, где уровни делятся от А0-А1 (Beginner, начинающий) до С2 (Proficiency, профессионал).

Недавно официальное издание Turkmenportal опубликовало интервью с олимпийской медалисткой Полиной Гурьевой. Оно проиллюстрировано фотографиями, на которых Гурьева одета в футболку со стрелкой и надписью «I think he is gay» («Я думаю, он гей»). Такие футболки используются ради шутки на групповых фотографиях: стрелка указывает на соседа. Чтобы понять вышеуказанную фразу, достаточно начального уровня освоения английского. Однако надпись не насторожила ни саму спортсменку, ни ее окружение (на фото можно видеть много людей), ни сотрудников Turkmenportal, которые, работая в СМИ в XXI веке, должны знать английский хотя бы немного.

Сложности с освоением иностранных языков имеют непосредственное отношение к изоляции Туркменистана, который считается одной из самых закрытых стран мира. В стране активно ограничивается использование интернета. Но даже если гражданину Туркменистана удается через VPN выйти на заблокированные сайты, он не может читать материалы ни на английском, ни зачастую даже на русском. Туркменоязычных материалов, которые не являлись бы частью государственной пропаганды, в интернете очень мало.