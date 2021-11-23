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В Узбекистане разрешили осуществлять крипто-биржевые торги за национальную валюту

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане приказом Национального агентства проектного управления, внесены изменения и дополнения в Положение о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж.

Отныне жители Узбекистана вправе осуществлять на крипто-биржах все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами (криптовалюта - прим.ред.) за национальную валюту. А также проводить с нерезидентами Узбекистана операции исключительно по продаже крипто-активов и токенов за иностранную валюту.

Отмечено, что выбор крипто-активов в качестве объекта приобретения и соответственно, последствия этого выбора являются риском самого покупателя.

В документе отмечено, что на территории Узбекистана запрещается выпуск, регистрация выпуска и размещение крипто-биржами необеспеченных токенов. Крипто-биржа несет ответственность за выпуск, регистрацию выпуска, размещение и оборот необеспеченных токенов в соответствии с законодательными актами.

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