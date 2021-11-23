Власти Болгарии назвали возможные причины аварии с автобусом

CentralAsia (CA) - Власти Болгарии рассматривают три версии аварии с автобусом, в результате которой погибли более 40 человек, сообщило болгарское агентство Bgnes.

По словам заместителя генпрокурора Борислава Сарафова, ДТП могло произойти по двум причинам: из-за ошибки водителя или из-за технической неисправности.

Мэр Перника (город в западной части Болгарии) Станислав Владимиров назвал третью возможную причину. Он предположил, что авария могла произойти из-за дождя, который длился с 22 ноября. К тому же участок трассы, где произошло ДТП, считается сложным из-за уклона, добавил он.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков рассказал, что найдено ограждение, в которое мог въехать автобус.

ДТП с автобусом в Болгарии произошло в ночь на 23 ноября на трассе София — Благоевград (город в юго-западной части Болгарии).

Автобус загорелся. По данным Bgnes, в нем находились 52 человека, из них 45 погибли, еще семь пострадали. Национальное телевидение BNT передает, что погибло 46 человек. Пострадавших госпитализировали, у них обнаружены ожоги лица и верхних дыхательных путей, рваные раны, у одного человека — перелом.

Начальник пожарной охраны Николай Николов сообщил, что автобус был зарегистрирован в Македонии. По данным BNT, жертвами аварии стали граждане Северной Македонии.