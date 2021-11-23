Узбекистан ограничил поездки в Беларусь, чтобы помочь ЕС преодолеть пограничный кризис - СМИ

CentralAsia (UZ) - Узбекистан ввел ограничения на полеты в Беларусь для транзитных пассажиров из полдюжины стран, чтобы сдержать попытки белорусского лидера Александра Лукашенко дестабилизировать Польшу и другие страны ЕС путем вытеснения нелегальных мигрантов через границу, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает европейское издание Рolitico.

Боррель в своем сообщении в Твиттере выразил признательность за «оперативный ответ Узбекистана по закрытию этого нового маршрута торговли людьми». Его заявление было сделано после встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Душанбе на встрече дипломатов ЕС и Центральной Азии.

По словам дипломата ЕС, ограничения распространяются на некоторых транзитных пассажиров из Афганистана, Ирака, Ливана, Ливии, Сирии и Йемена. Боррель и Камилов обсудили план выхода из ситуации во время ланча в Брюсселе 16 ноября.

Министры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в конференции в Душанбе, прошедшей 22 ноября, чтобы обсудить ряд региональных вопросов и партнерских инициатив с ЕС, включая усилия по доставке гуманитарной помощи Афганистану после вывода этим летом западных вооруженных сил под руководством США.