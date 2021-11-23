экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан ограничил поездки в Беларусь, чтобы помочь ЕС преодолеть пограничный кризис - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан ввел ограничения на полеты в Беларусь для транзитных пассажиров из полдюжины стран, чтобы сдержать попытки белорусского лидера Александра Лукашенко дестабилизировать Польшу и другие страны ЕС путем вытеснения нелегальных мигрантов через границу, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает европейское издание Рolitico.

Боррель в своем сообщении в Твиттере выразил признательность за «оперативный ответ Узбекистана по закрытию этого нового маршрута торговли людьми». Его заявление было сделано после встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Душанбе на встрече дипломатов ЕС и Центральной Азии.

По словам дипломата ЕС, ограничения распространяются на некоторых транзитных пассажиров из Афганистана, Ирака, Ливана, Ливии, Сирии и Йемена. Боррель и Камилов обсудили план выхода из ситуации во время ланча в Брюсселе 16 ноября.

Министры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в конференции в Душанбе, прошедшей 22 ноября, чтобы обсудить ряд региональных вопросов и партнерских инициатив с ЕС, включая усилия по доставке гуманитарной помощи Афганистану после вывода этим летом западных вооруженных сил под руководством США.

print
  • В Душанбе прошла очередная министерская встреча «Европейский союз – Центральная Азия»
  • Партнерство ООН и Монголии перейдет от помощи в целях развития к сотрудничеству
  • Спикер парламента Монголии встретился с генеральным директором Rio Tinto Якобсом Статчолмом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com