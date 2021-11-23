Омбудсмены Узбекистана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - Турция и Узбекистан в понедельник, 22 ноября, подписали в Анкаре меморандум о взаимопонимании по взаимному сотрудничеству между институтами омбудсменов двух стран. Об этом сообщило турецкое издание Daily Sabah.

С турецкой стороны документ подписал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч и уполномоченный по правам человека парламента Узбекистана Феруза Эшматова с узбекской стороны.

На церемонии Малкоч заявил, что турецкий и узбекский народы являются «братьями», имеющими исторические связи.

«Узбекистан и Турция - друзья. Многие с завистью смотрят на сотрудничество между нашими двумя президентами, их дружбу и исключительно хорошее дело, к которому они привели наши страны», - сказал он.

По его словам, омбудсмены будут расширять сотрудничество в экономической, социальной, культурной, правовой и других областях.

«Это соглашение поможет нам использовать опыт друг друга, обмениваться знаниями и поддерживать друг друга», - добавил он.

Эшматова также приветствовала тесные связи между Турцией и Узбекистаном и сказала, что они продолжают укрепляться во всех областях.

«Наши страны объединяют общие узы языка, религии, ценностей и культуры», - сказала она, добавив, что отношения между двумя странами «поднялись на новый уровень».