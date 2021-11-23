Омбудсмены Узбекистана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

- Узбекистан, общество
- 14:46, 23 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Турция и Узбекистан в понедельник, 22 ноября, подписали в Анкаре меморандум о взаимопонимании по взаимному сотрудничеству между институтами омбудсменов двух стран. Об этом сообщило турецкое издание Daily Sabah.
С турецкой стороны документ подписал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч и уполномоченный по правам человека парламента Узбекистана Феруза Эшматова с узбекской стороны.
На церемонии Малкоч заявил, что турецкий и узбекский народы являются «братьями», имеющими исторические связи.
«Узбекистан и Турция - друзья. Многие с завистью смотрят на сотрудничество между нашими двумя президентами, их дружбу и исключительно хорошее дело, к которому они привели наши страны», - сказал он.
По его словам, омбудсмены будут расширять сотрудничество в экономической, социальной, культурной, правовой и других областях.
«Это соглашение поможет нам использовать опыт друг друга, обмениваться знаниями и поддерживать друг друга», - добавил он.
Эшматова также приветствовала тесные связи между Турцией и Узбекистаном и сказала, что они продолжают укрепляться во всех областях.
«Наши страны объединяют общие узы языка, религии, ценностей и культуры», - сказала она, добавив, что отношения между двумя странами «поднялись на новый уровень».