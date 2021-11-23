В Pfizer заявили о 100% эффективности вакцины для подростков

CentralAsia (CA) - Вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech по итогам третьей фазы испытаний показала высокую эффективность в отношении защиты от заболевания среди подростков 12–15 лет, говорится в сообщении разработчика.

«Последние результаты исследования демонстрируют, что после второй дозы вакцина была на 100% эффективна от недели до четырех месяцев», — заявили в BioNTech.

В исследованиях участвовали 2228 подростков. Как сообщили разработчики, было подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, при этом все выявили в группе, которой ввели плацебо. Среди участников, получивших препарат, случаи заболевания не обнаружены.

«Профиль побочных эффектов в целом соответствовал предыдущим данным о клинической безопасности вакцины», — добавили в компании.

Разработчики направят результаты в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и другим регуляторам. В CDC указывают, что среди возможных побочных эффектов — повышенная температура, усталость, головная боль, озноб и тошнота. «Эти побочные эффекты являются нормальными признаками того, что ваше тело строит защиту, и должны исчезнуть в течение нескольких дней», — пояснили в ведомстве.

FDA одобрило экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет в мае. В агентстве говорили, что провели тщательный анализ всех доступных данных и подтвердили что преимущества препарата для этой возрастной группы перевешивают известные риски.

В марте Pfizer и BioNTech объявили о начале тестирования своей вакцины на детях младше 12 лет. В ноябре FDA выдало разрешение на применение препарата для детей от пяти до 11 лет.