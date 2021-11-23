Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы активизации двустороннего экономического сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 22 ноября провёл расширенную встречу с делегацией Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

В переговорах приняли участие руководители ключевых министерств и ведомств двух стран.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив расширения узбекско-казахстанского экономического сотрудничества. Диалог затронул широкий спектр вопросов, связанных с инвестиционным сотрудничеством, торговлей, промышленной кооперацией и взаимодействия в сфере транспорта и логистики.

Отмечена актуальность активизации работы по увеличению количества совместных проектов промышленной кооперации. Стороны обсудили ряд проектов в агропромышленном комплексе, машиностроении, текстильной, пищевой, металлургической и фармацевтической промышленности, в настоящий момент находящихся на рассмотрении, и договорились изучить имеющиеся потенциал и незадействованные резервы в различных отраслях с целью выработки новых проектных предложений.

Акцент при этом был сделан на активизации межрегионального сотрудничества. Согласовано, что в ближайшей перспективе будут организованы взаимные визиты делегаций в составе руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений и администраций регионов Узбекистана и Казахстана с целью проработки новых инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

Были обсуждены вопросы организации в ноябре Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также расширенного заседания узбекско-казахстанского Делового совета и бизнес-форума с участием представителей предпринимательских сообществ двух стран – до конца текущего года.

Отдельное внимание было уделено развитию двусторонней торговли.

Также в ходе встречи стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализацией совместных инфраструктурных проектов в транспортной сфере и первоочерёдные задачи по упрощению таможенных процедур и увеличению транзитного потенциала двух стран.