В Узбекистане стихийные бедствия ежегодно наносят ущерб в $3 млрд и затрагивают 1,4 млн человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане стихийные бедствия ежегодно затрагивают в среднем 1,4 миллиона человек и наносят ущерб почти в 3 миллиарда долларов США.

По оценкам специалистов, крупное наводнение может стоить экономике около 5 % ВВП, а сильная засуха будет иметь столь же серьезные экономические последствия.

Эта информация была озвучена в Ташкенте в ходе очередного круглого стола на тему «Повышение устойчивости к изменению климата за счет усиления мер реагирования на стихийные бедствия», сообщили в Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Участники обсудили текущее состояние и прогресс в планировании адаптации к изменению климата, планы правительства по повышению устойчивости во всех секторах, готовность к риску бедствий и реализация мер по их снижению, а также государственные инвестиции в адаптацию и реагирование на стихийные бедствия.

По утверждению начальника отдела по подготовке и реализации проектов Узгидромета Натальи Агальцевой,в ближайшее столетие повышение температуры может быть еще на 1.5 С° и 3 С° в зависимости от той ситуации, как будет она развиваться у нас в стране, и какие меры будут приниматься по смягчению и по митигации.

Серия стратегических диалогов посвящена поддержке правительства Узбекистана в построении зеленой, справедливой и низкоуглеродной промышленности и экономики; повышению устойчивости к изменению климата; мобилизации зеленого финансирования; а также разработке дорожной карты для ускорения перехода к зеленому росту и устойчивости к изменению климата.