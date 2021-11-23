В России за сутки выявлено 33 996 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 тыс. 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2024 (6,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 400 тыс. 835 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 221,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 346 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 890 тыс. 422 человека.