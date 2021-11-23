В Узбекистане задержали мужчину, нелегально перевозившего более 2 килограммов литого золота

CentralAsia (UZ) - В Навоийской области на автодороге Навои-Самарканд был задержан гражданин С.Н., который перевозил заранее приобретённое за более чем 2,02 миллиарда сумов (около $188 тыс.) природное золото общим весом более 2,3 кг.

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Реcпублики Узбекистан, всего у С.Н. было изъято 2,3 кг слитков чистого золота.

«Уголовное дело возбуждено по статье 177 Уголовного кодекса (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), проводится расследование», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин погибли во время добычи золота на нелегальном прииске в Навоийской области Узбекистана.

Трагедия произошла на территории Канимехского района. Граждане нелегально занимались добычей рассыпного золота. Однако в какой-то момент почва обрушилась, и их завалило грунтом.