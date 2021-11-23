За сутки в России от COVID-19 скончались 1243 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1243 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 96 и Санкт-Петербурге — 76.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 266 тыс. 579 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,4 млн, из них выздоровели — 8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 890 тыс. 422 пациента.