В Дубае открыли самый высотный в мире панорамный бассейн. Фото

CentralAsia (CA) - Самый высотный в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов появился в Дубае. Об этом сообщает Thenationalnews.com.

Панорамный бассейн Aura Skypool расположен на высоте 200 метров. Его конструкция создана таким образом, что вода переливается за борта, создавая впечатление его бесконечности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AURA SKYPOOL Dubai (@auraskypooldubai)

На сегодняшний день это самый высотный в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов. Отсюда открывается вид на Дубай, Персидский залив, остров Пальма Джумейра. Также видны легендарные здания Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа и самое большое в ОАЭ колесо обозрения Ain Dubai.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AURA SKYPOOL Dubai (@auraskypooldubai)

Панорамный бассейн находится в Palm Tower на 50-м этаже. Площадь террасы составляет 750 квадратных метров. Здесь несколько зон с шезлонгами. Цена зависит от того, какую из зон выберет гость и в какое время решит посетить новую дубайскую достопримечательность. Цены стартуют от 170 дирхамов (46 долларов). В центре Aura находится крытый лаундж и бар с меню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AURA SKYPOOL Dubai (@auraskypooldubai)