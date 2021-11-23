Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan

CentralAsia (KZ) - Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

«В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии», - написал Укибай в Twitter.

В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 23, 2021

Nur Otan правящая и крупнейшая пропрезидентская партия Казахстана. Основана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия «Отан».

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