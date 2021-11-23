экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Советник Назарбаева объяснил его решение передать полномочия Nur Otan
Предыстория: Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan

CentralAsia (KZ) -  Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай объяснил Tengrinews.kz решение Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий председателя партии Nur Otan.

По словам Укибая, сегодняшнее решение Назарбаева - это лишь логическое продолжение транзита власти.

«Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Nur Otan должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

В соответствии с уставом партии избрание и освобождение от должности ее председателя относится к исключительной компетенции съезда партии Nur Otan. До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться председателем партии», - добавил советник - пресс-секретарь Елбасы.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 11 человек
  • В Монголии за сутки выявили 525 случаев COVID-19
  • Узбекистан экспортировал 1,2 млн тонн фруктов и овощей почти на $750 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com