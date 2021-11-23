Советник Назарбаева объяснил его решение передать полномочия Nur Otan

CentralAsia (KZ) - Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай объяснил Tengrinews.kz решение Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий председателя партии Nur Otan.

По словам Укибая, сегодняшнее решение Назарбаева - это лишь логическое продолжение транзита власти.

«Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Nur Otan должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

В соответствии с уставом партии избрание и освобождение от должности ее председателя относится к исключительной компетенции съезда партии Nur Otan. До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться председателем партии», - добавил советник - пресс-секретарь Елбасы.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan.

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