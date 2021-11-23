В Казахстане ожидается дождь, снег, - синоптики

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября.

«На большей части республики пройдут осадки, днем на севере, северо-западе области ожидается сильный дождь, снег. На юге, юго-востоке страны – погода без осадков. Также ожидаются гололед, метель, усиление ветра, туман», - говориться в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области в северной половине области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром на юге области туман.

На юге в Акмолинской области ожидаются гололед, днем метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на юге ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере области туман.

На западе, севере, в центре Атырауской, Мангистауской областей ожидается туман, днем на северо-западе Атырауской области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области на юге ожидается туман, гололед, на востоке области низовая метель, днем на юге области усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается на западе, юге области усиление ветра 15-20 м/с, днем на западе, в центре области – низовая метель, гололед.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, снег. Гололед. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем около 0°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения