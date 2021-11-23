Лава извергающегося на Ла-Пальме вулкана падает в океан

CentralAsia (CA) - Власти испанского острова Ла-Пальма приказали жителям трех прибрежных городов оставаться в помещениях, после того как новый поток лавы обрушился в океан, передает Reuters.

Согласно данным агентства, третий поток лавы из вулкана Кумбре Вьеха, извержение которого продолжается уже два месяца, достиг воды около 12:00 по местному времени в нескольких километрах к северу от того места, где два предыдущих потока попали в море.

Жителям Тасакорте, Сан-Борондона и части Эль-Кардона приказали оставаться дома, закрыв двери и окна, так как сильный ветер отнес облако вглубь острова. Солдаты из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям были направлены для измерения качества воздуха в этом районе.

Технический директор комитета по ликвидации последствий извержения вулкана Певолька Мигель Анхель Моркуэнде заявил, что аэропорт острова останется закрытым до 48 часов из-за неблагоприятных погодных условий. Также он сообщил, что жителям столицы Санта-Крус впервые с начала извержения было рекомендовано надеть маски из-за высокой концентрации твердых частиц в воздухе.

По данным программы мониторинга стихийных бедствий Copernicus, с 19 сентября потоки лавы повредили около 2650 зданий, вынудив тысячи людей эвакуироваться из своих домов на острове, входящем в Канарский архипелаг.

Напомним, извержение вулкана в южной части острова Ла-Пальма произошло 19 сентября. Его вызвало небольшое землетрясение в 4,2 балла, произошедшее в тот день в районе Лас-Манчас. Тогда власти объявили о первой волне эвакуации - свои дома покинули около 5 тыс. человек.