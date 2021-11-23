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Президент Узбекистана незапланированно посетил жилые кварталы и школу в Ташкенте (видео)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана 23 ноября пешком обошел махалли Сархумдон и Гулобод Шайхантахурского района Ташкента и ознакомился с условиями, созданными для местных жителей.

Кадры посещения президентом жилых кварталов, где он общается с жильцами, оказавшимися на пути его следования, распространились в соцсетях.

Мирзиеев известен тем, что устраивает неожиданные визиты в махалли.

В феврале текущего года он незапланированно посетил махаллю «Шодиёна» в Фергане, пешком обошёл жилой квартал и встретился с местными жителями. Тогда же он также осмотрел дома и пункты торговли, вошёл в махаллинский комитет, где побеседовал с председателем и советниками, спросил у них, каковы условия жизни населения и какие проблемы есть в махалле. Ответственным лицам позже были даны указания по устранению недостатков.

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