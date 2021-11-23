В Узбекистане по заказу Минобороны будет производиться новый робот-пулеметчик (видео)

В Узбекистане по заказу Минобороны будет производиться новый робот-пулеметчик

CentralAsia (UZ) - Военные Узбекистана разработали пулемет дистанционного управления, который можно будет управлять через специальную мини станцию наведения.

Новый вид оружия, предназначенного для использования в труднодоступных для солдат местностях, выпущен на Чирчикском заводе, под Ташкентом.

Как сообщается, робот-пулемёт был изготовлен по заказу Министерства обороны Узбекистана. Изобретение было презентовано в рамках Инновационной недели InnoWeek.Uz-2021, проходящей в настоящее время в Ташкенте.

На видео, распространённом в соцсетях, видно, что пулемет размещен на «минировере», под дулом оружия установлена маленькая камера для наведения прицела. Кроме того, на передвижном пулемете установлена дополнительная камера с обзором в 360 градусов.

Точная дата запуска производства пока не называется.