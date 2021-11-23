В Узбекистане в октябре зафиксирован бум продаж автомобилей

CentralAsia (UZ) - Центр экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР) провел анализ, результаты которого показали, что в октябре узбекский рынок сделал рывок вверх — продажи легковых автомобилей показали значительный рост на 31,1% по сравнению с октябрем 2019 года.

В октябре 2021 года количество сделок купли-продажи автомобилей в республике значительно выросло. Так, по сравнению с сентябрем месяцем т.г. рост составил 32,6%, сообщили в ЦЭИР.

При этом, по сравнению с октябрем 2020 года спрос на отечественном авторынке показал рост на 10%.

В ЦЭИР отметили, что после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса в середине августа прошлого года спрос на покупку автомобилей вырос на 54,3% в августе по сравнению с июлем. Удовлетворение отложенного спроса продолжалось до конца года.

Таким образом, отечественный рынок автомобилей вернулся к докризисным показателям осенью 2020 года, а в октябре этого года продемонстрировал существенный рывок вверх. Так, по сравнению с октябрем 2019 года продажи автомобилей значительно выросли на 31,1%.

Несомненно глобальный дефицит микрочипов, вызванный пандемией коронавируса, по-прежнему сдерживает производство в автомобильной промышленности. В таких условиях значительный рост автомобильного рынка в основном объясняется увеличением продаж на вторичном рынке. Если в октябре было продано 50,1 тыс. автотранспортных средств, то в сентябре этот показатель составил 40,3 тыс. единиц (рост на 24,3%). На первичном авторынке наблюдается большое оживление. В октябре было продано 20,6 тыс. новых автомобилей, что на 58,5% больше, чем в сентябре.

По регионам самые высокие темпы роста продаж наблюдались в Сурхандарьинской (60,4%), Навоийнской (55,9%), Бухарской (53,4%) и Ташкентской (50,2%) областях.

В октябре 2021 года было зарегистрировано 18,5 тыс. новых автомобилей (рост к сентябрю - 64,4%). Из них 1,4 тыс. – иномарки.

Эксперты отмечают, что продажи иномарок незначительно снизились по сравнению с сентябрем (2343 шт.), а по сравнению с августом выросли на 38,2% (1021 шт.).

За этот период больше всего иномарок реализовали в городе Ташкенте (5209 шт.), Ферганской (1610 шт.), Ташкентской (834 шт.) и Самаркандской (505 шт.) областях.

В целом за январь-октябрь по республике зарегистрировано 152,2 тыс. новых легковых автомобилей, в том числе 9,9 тыс. или 6,5% иномарок.

Регионами с наибольшим объемом продаж новых автомобилей в октябре стали г. Ташкент - 5682 шт. (в том числе 902 шт. или 15,9% иномарок), Ташкентская - 1925 шт. (62 шт. или 3,2% иномарок) и Самаркандская - 1416 шт. (81 шт. или 5,7% иномарок) области.