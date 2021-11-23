В Ташкенте построят президентскую библиотеку и музейный комплекс

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте планируется строительство нескольких культурных объектов. С планами строительства во вторник ознакомился президент Шавкат Мирзиёев, сообщили 23 ноября в пресс-службе главы государства.

Так, возле Аллеи литераторов планируется построить Музей литературы имени Алишера Навои. Музей будет включать в себя исследовательский центр, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, а также школу и общежитие.

Кроме музейного комплекса в столице построят президентскую библиотеку в четыре этажа. Она расположится рядом с Национальном парком. Предполагается, что библиотека сможет одновременно обслуживать 1,4 тысячи посетителей и будет предоставлять им 1,5 млн книг. Кроме бумажных будут еще электронные и мультимедийная продукция.