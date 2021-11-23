экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте построят президентскую библиотеку и музейный комплекс

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте планируется строительство нескольких культурных объектов. С планами строительства во вторник ознакомился президент Шавкат Мирзиёев, сообщили 23 ноября в пресс-службе главы государства.

Так, возле Аллеи литераторов планируется построить Музей литературы имени Алишера Навои. Музей будет включать в себя исследовательский центр, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, а также школу и общежитие.

Кроме музейного комплекса в столице построят президентскую библиотеку в четыре этажа. Она расположится рядом с Национальном парком. Предполагается, что библиотека сможет одновременно обслуживать 1,4 тысячи посетителей и будет предоставлять им 1,5 млн книг. Кроме бумажных будут еще электронные и мультимедийная продукция.

print
  • Узбекистан и Россия будут сотрудничать в рыбной отрасли
  • За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончался 21 человек
  • Узбекистан получил нулевую импортную пошлину на 7800 видов товаров в Великобритании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com