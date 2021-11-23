Узбекистан больше всего экспортировал промышленные товары, золото и услуги - Госкомстат

CentralAsia (UZ) - В январе-октябре Узбекистан больше всего экспортировал промышленных товаров (28 процентов), золота (19 процентов) и услуг (16,7 процента), торговля остальными видами товаров составила менее 10 процентов, сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, промышленных товаров было продано за рубеж на 3481,8 миллиона долларов США, золота – на 2362,4 миллиона долларов (по сравнение с первыми 10 месяцами 2020 года эта сумма сократилась на 60 процентов), а экспорт услуг достиг 2073,5 миллиона долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7 процента.

В составе экспорта услуг основную долю занимают транспортные услуги (69,3 процента), поездки (туризм) (15,1 процента), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (7 процентов), прочие деловые услуги (4,5 процента). В то же время в категории прочие услуги (4 процента) значительную часть занимают финансовые услуги (1,1 процента), услуги страхования и пенсионного обеспечения (0,9 процента), услуги строительства (0,7 процента) и другие.

За первые 10 месяцев этого года объем экспорта Узбекистана без учета золота достиг 10072,6 миллионов долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33,9 процента.