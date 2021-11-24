Монгольские ученые провели конференцию в Австрии

CentralAsia (MNG) - Проведена онлайн-конференция «Монголия: обновленная информация II»

22 ноября посольство Монголии в Австралии и Институт Монголии при Австралийском национальном университете совместно организовали онлайн-конференцию «Монголия Update II: Здоровье и благополучие».

Ученые из Монголии и Австралии приняли участие в конференции и обсудили широкий круг тем, включая роль традиционной монгольской медицины, методы борьбы с пандемией и ее проблемы.

Конференция была освещена презентацией основного докладчика Хамбу Ламы Д. Нацагдоржа, ректора Университета традиционной монгольской медицины Оточ Манрамба.

В своем вступительном слове посол Д.Даваасурэн подчеркнул, что правительство Монголии придает большое значение развитию монгольских исследований за рубежом, и заявил, что посольство Монголии будет продолжать оказывать неизменную поддержку Институту Монголии ANU.

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