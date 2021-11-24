Совокупный госдолг Узбекистана к концу года достигнет $33,5 млрд - Минфин РУз

CentralAsia (UZ) - Несмотря на рост, совокупный государственный долг Узбекистана остается на безопасном для макроэкономической стабильности уровне. Об этом говорится в проекта бюджета для граждан, который был опубликован Министерством финансов Узбекистана.

Государственный внешний долг на конец 2022 года прогнозируется в сумме 30,4 млрд долларов США (41% к ВВП), из них 23,5 млрд – привлеченный от имени республики и 6,9 млрд– под гарантию Узбекистана.

Отмечается, что предельный объем государственного долга, привлеченного от имени республики и под гарантию Узбекистана, не должен превышать 60% от ВВП.

«Объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внутренних и внешних заимствований от имени Республики Узбекистан и под гарантию Республики Узбекистан в 2022 году прогнозируется в пределах 4,5 млрд долларов США», - говорится в сообщении Минфина.

В 2022 году расходы на обслуживание государственного долга прогнозируются в размере 14 270,0 млрд сумов ($1,3 млн.).