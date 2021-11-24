Умерла одна из старейших жительниц Земли. Фото

CentralAsia (CA) - Филиппинка Франциска Сусано, которая являлась старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 124 лет, сообщается на официальной Facebook-странице правительства города Кабанкалан, где она жила.

Сусано скончалась вечером в понедельник, 22 ноября. В правительстве Кабанкалана заверили, что ее статус самой долгоживущей жительницы Земли был подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. При этом CNN пишет, что в сентябре, когда Сусано отметила свой 124-й день рождения, представители Книги рекордов Гиннесса все еще проверяли информацию о дате ее рождения.

Правнук Сусано, Джонатан, сообщил, что у Франциски не было обнаружено признаков заболевания на момент смерти, пишет госагентство PNA. Офицер по связям с общественностью Кабанкалана сообщила CNN Philippinnes, что у умершей не было симптомов COVID-19, тем не менее, медики проведут тестирование на наличие вируса в ее организме.

По информации властей Филиппин, Франциска Сусано родилась в 1897 году. Она еще застала период, когда страна находилась под управлением Испании. В 1898 году Испания передала острова США, окончательную независимость они получили в 1946 году. Она также застала, например, правление королевы Великобритании Виктории, которое закончилось в 1901 году.

У Сусано 14 детей, старшей дочери сейчас 101 год.