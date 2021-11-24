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В Узбекистане красивый номер на автомобиль купили за рекордную сумму - $57 тысяч

CentralAsia (UZ) -  Самый дорогой автономер - «30 Z 777 ZZ» - в Узбекистане был куплен за 596,5 млн сумов (57 тысяч долларов) покупателем из Самаркандской области.

По данным сайта Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), автономера выставляются на аукцион, который длится 5 рабочих дней. Самые дешевые номера обойдутся в 5 базовых расчётных величин (БРВ) для жителей областей, и в 10 БРВ для ташкентцев (1 БРВ=270 000 сумов или $25). В структуре покупателей лидируют автолюбители Ташкента и Ташкентской области.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года узбекистанцы приобрели "красивые" автономера на рекордную сумму. Об этом свидетельствуют данные Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).

Отмечается, что автолюбители потратили 62,2 млрд сумов (около $5,9 млн) на покупку номеров для автомобилей, что на 54,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее самый дорогой красивый номер, как сообщили в УзРТСБ, ушел за рекордную сумму — 441,5 млн сумов ($41 тыс.). Номер имеет цифры 777, цифры — 777. Известно, что речь точно не идет про 30 Z 777 ZZ, потому что новый рекорд из Ташкента.

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